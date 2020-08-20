Губернатор Курской области Роман Старовойт сделал прививку от коронавируса
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Напомним, что российская вакцина еще не прошла третий этап испытаний, в ходе которого препарат должен испытываться на тысячах добровольцах
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Напомним, что российская вакцина еще не прошла третий этап испытаний, в ходе которого препарат должен испытываться на тысячах добровольцах.
Роман Старовойт сообщил в эфире регионального телеканала «Сейм», что сделал прививку еще две недели назад, то есть до официальной регистрации препарата. Еще через неделю ему нужно будет сделать вторую прививку.
«После второй прививки у меня возьмут анализ крови, там будут видны титры антител. Я вхожу в контрольную группу и поделюсь с вами результатами», - рассказал губернатор.
Роман Старовойт отметил, что решил проверить российскую вакцину от COVID-19 на себе, прежде чем рекомендовать привиться жителям области.