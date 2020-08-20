20 августа 2020, 03:11
ФАС обязала «Почту России» отменить надбавку за доставку посылок в отдаленные населенные пункты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ФГУП «Почта России» из-за надбавки к тарифу на отправку посылок в труднодоступные населенные пункты и из них
Фото: akket.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ФГУП «Почта России» из-за надбавки к тарифу на отправку посылок в труднодоступные населенные пункты и из них.
Антимонопольное ведомство требует отменить повышенный тариф в течение 10 дней с момента получения «Почтой России» соответствующего предупреждения.
В ведомстве отметили, что эта надбавка является экономически и технологически необоснованной, а житель отдаленных поселений «не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи».
«Ведомости» сообщают, что с 1 октября 2019 года «Почта России» установила дополнительную надбавку за доставку посылок в труднодоступные населенные пункты в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки.