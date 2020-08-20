Арестованные защитники башкирской горы Куштау объявили голодовку
В Башкирии несколько защитников шихана Куштау, задержанных в ходе разгрома протестного лагеря, объявили голодовку в изоляторе для административно задержанных в Ишимбае
В Башкирии несколько защитников шихана Куштау, задержанных в ходе разгрома протестного лагеря, объявили голодовку в изоляторе для административно задержанных в Ишимбае.
Telegram-канал «Куштау Online» сообщает, что в голодовке принимают участие активисты из Стерлитамака, Ишимбая, Салавата и села Толбазы. В их числе бывший лидер национального движения «Башкорт» Фаиль Алчинов.
Член Совета по правам человека при главе Башкирии Олег Галин сообщил, что от приема пищи отказались девять активистов.
Напомним, что в ходе столкновений между защитниками Куштау и охранниками Башкирской содовой компании, которых поддержали сотрудники правоохранительных органов, было задержано 80 активистов. В отношении защитников горы были заведены административные дела по статьям «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и «Самоуправство». 38 активистов получили административные аресты, а 34 человека – штрафы.