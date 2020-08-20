В промзоне Екатеринбурга обнаружили оказавшийся ненужным «зеркальный инновационный трамвай»
В промышленной зоне Екатеринбурга обнаружили заброшенным инновационный зеркальный трамвай Russia One (R1), который в 2014 году представил на выставке «Иннопром-2014» «Уралтрансмаш» (дочернее предприятие госкорпорации «Ростех»)
В промышленной зоне Екатеринбурга обнаружили заброшенным инновационный зеркальный трамвай Russia One (R1), который в 2014 году представил на выставке «Иннопром-2014» «Уралтрансмаш» (дочернее предприятие госкорпорации «Ростех»).
Портал Ura.ru сообщает, что «трамвай будущего» находится на территории завода за забором, а доступ с улицы к нему ограничен. Однако рядом с объектом никакой охраны нет.
В пресс-службе «Уралтрансмаша» заявили, что трамвай R1 «свою задачу уже выполнил». «Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях», - говорится в заявлении предприятия.
На выставке «Иннопром-2014» зеркальный трамвай отечественного производства осматривал премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда руководство «Уралтрансмаша» заявляло, что завод в 2015 году будет готов запустить производство этих трамваев. В частности, 50 таких зеркальных трамваев должны были выйти на маршруты к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако в 2017 году «Ростех» объявил о закрытии проекта. В корпорации такое решение объяснили отсутствием покупателей.
Кроме того, в «Ростехе» заявили, что для R1 нет ходовой части, и он оказался слабо пригоден для ремонта.