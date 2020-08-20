20 августа 2020, 01:40
Глава Счетной палаты сообщил президенту о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
В ходе проверки аудиторы выявили нарушения на 50 млрд рублей. Еще 20 допущенных чиновниками нарушений, по словам Кудрина, требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил президенту Владимиру Путину о результатах 169 проверок, большая часть которых связана с исполнением бюджета.
В ходе проверки аудиторы выявили нарушения на 50 млрд рублей. Еще 20 допущенных чиновниками нарушений, по словам Кудрина, требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета.
Речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении бухгалтерского учета, неверном указании объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, а также нарушении процедур госзакупок, сообщает ТАСС.
Счетная палата сформировала более 130 представлений по нарушениям, допущенным некоторыми министерствами и ведомства.