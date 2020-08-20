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Экономика
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20 августа 2020, 01:40

Глава Счетной палаты сообщил президенту о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

В ходе проверки аудиторы выявили нарушения на 50 млрд рублей. Еще 20 допущенных чиновниками нарушений, по словам Кудрина, требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета

Глава Счетной палаты сообщил президенту о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил президенту Владимиру Путину о результатах 169 проверок, большая часть которых связана с исполнением бюджета.

В ходе проверки аудиторы выявили нарушения на 50 млрд рублей. Еще 20 допущенных чиновниками нарушений, по словам Кудрина, требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении бухгалтерского учета, неверном указании объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, а также нарушении процедур госзакупок, сообщает ТАСС.

Счетная палата сформировала более 130 представлений по нарушениям, допущенным некоторыми министерствами и ведомства.

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