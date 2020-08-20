20 августа 2020, 00:39
Правительство выделит 3 млрд рублей на переобучение оставшихся без работы граждан
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил выделить 3 миллиарда рублей из бюджета на переобучение безработных граждан, которые лишились своего дохода из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил выделить 3 миллиарда рублей из бюджета на переобучение безработных граждан, которые лишились своего дохода из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.
В правительстве сообщили, что за переобучение безработных отвечает российская НКО «Союз WorldSkills». Заявку на обучение можно будет подать на портале «Работа в России». По словам Мишустина, новые навыки должны помочь пострадавшим в результате увольнения преодолеть жизненные и финансовые трудности.
Согласно статистике Министерства труда, официально количество безработных в России достигло 3,39 млн человек. Еще 0,4% сотрудников могут лишиться работы в ближайшее время, а пик безработицы придется на август-сентябрь.