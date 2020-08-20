Меню
В мире
Нас мало - а станет еще меньше
20 августа 2020, 00:03

В Германии решили провести эксперимент по раздаче денег населению «просто так»

В Германии исследователи Немецкого института экономических исследований в качестве эксперимента будут раздавать определенной группе людей по 1433 евро каждый месяц (более 124 тысяч рублей)

В Германии решили провести эксперимент по раздаче денег населению «просто так»

В Германии исследователи Немецкого института экономических исследований в качестве эксперимента будут раздавать определенной группе людей по 1433 евро каждый месяц (более 124 тысяч рублей). Эксперимент проводится с целью выяснить, работает ли схема безусловного базового дохода.

Ежемесячную выплату «просто так» будут получать 120 человек, независимо от наличия других доходов. Контролировать расходы участников эксперимента не будут. Исследователи только лишь будут отслеживать изменения в поведении людей после получения «халявных» денег. Для сравнения исследователи будут также наблюдать за другой группой из 1380 человек, которым деньги выдаваться не будут.

Ученые намерены выяснить, побуждают ли людей такие выплаты активнее участвовать в экономике или, напротив, поощряют лень, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкую прессу.

Материалы по теме
Правительство признало железнодорожные и пассажирские перевозки пострадавшими от коронавируса отраслями
Глава башкирского Минтруда назвала повышенные из-за коронавируса пособия «халявой, которая скоро закончится»
Правительство освободило россиян от сбора справок для получения социальных выплат
Сейчас на главной
Авторская колонка
Кирил Рогов: Точка сборки и магия диктатур
Как все закончится, мы точно не знаем, хотя Лукашенко, конечно, уже не столько про конституцию надо думать, сколько про билет в Китай. Но самое удивительное и важное, что мы увидели и что уже произошло - мы увидели (и в который уже раз) вот эту ошеломительную хрупкость диктатур
Рогов Кирилл
Еврокомиссия выделит белорусскому народу 53 миллиона евро
протесты в белоруссии
Еврокомиссия выделит белорусскому народу 53 миллиона евро
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности финансово поддержать мирный переход власти в Белоруссии. Европа выделит белорусскому народу 53 млн евро
Российским школам рекомендовали подготовиться к переходу на удаленку в случае второй волны COVID-19
школы
Российским школам рекомендовали подготовиться к переходу на удаленку в случае второй волны COVID-19
Еще в июне информацию о том, что «возможно со второй половины сентября» школьники вернутся на дистанционное обучение, передавали под «большим секретом»
Голосуем только дома
выборы
Голосуем только дома
Центризбирком РФ планирует отказаться от проведения голосования при посольствах, которое организуют для российских граждан, проживающих за границей. Зампред комиссии Николай Булаев объяснил данную инициативу борьбой с многократным голосованием
Общество
Казакам рекомендовали не измерять температуру дистанционными термометрами из-за «возможного стирания памяти»
Совет атаманов России рекомендовал казакам отказаться от измерения температуры дистанционными термометрами в связи с риском «стирания памяти». Помимо этого казакам рекомендовали отказаться от прививки против коронавирусной инфекции
«Русснефть» Михаила Гуцериева получила отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых
Русснефть
«Русснефть» Михаила Гуцериева получила отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых
Правительство поддержит нефтяной бизнес миллиардера Михаила Гуцериева. Его компания «Русснефть» получила от Федеральной налоговой службы отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых
Задержание в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» стало результатом спецоперации украинских спецслужб
арест россиян за границей
Задержание в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» стало результатом спецоперации украинских спецслужб
Задержание в Белоруссии более 30 бойцов российской ЧВК «Вагнер» могло стать результатом провокации Киева. Эту версию подтвердили издания «Украинская правда» и «Цензор.нет»
В Тюмени сотрудники Россельхознадзора посадили на карантин кошку с выявленным COVID-19
коронавирус
В Тюмени сотрудники Россельхознадзора посадили на карантин кошку с выявленным COVID-19
Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области запретили местному жителю выпускать из дома свою кошку, у которой была обнаружена коронавирусная инфекция
Диктатор не исчезнет просто потому, что этого сильно захотелось
протесты в белоруссии
Диктатор не исчезнет просто потому, что этого сильно захотелось
То, что происходит сегодня в Белоруссии нужно охарактеризовать одним словом — «революция». Несомненно, впечатляет масштаб происходящего. 200 тысяч человек на митинге в миллионном Минске…
Политика
У зампреда «ВЭБ.РФ» нашли недвижимость на 2 млрд рублей
Заместитель председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» и экс-министр регионального развития Олег Говорун владеет недвижимостью общей стоимостью около 2 млрд рублей. При этом официальные доходы чиновника за последние 10 лет составили около 18 млн рублей
Своих не сдаем
шихан куштау
Своих не сдаем
Глава Башкирии Радий Хабиров отказался отправлять в отставку главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, которого жители региона обвиняют в участии в разгроме палаточного лагеря противников разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией
В правительстве предложили провести эксперимент по приему потребительской упаковки от граждан
раздельный сбор мусора
В правительстве предложили провести эксперимент по приему потребительской упаковки от граждан
Вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, поручила провести эксперимент по приему потребительской упаковки в торговых объектах
Фигурант дела «Сети» добился проведения проверки в отношении следователя пензенского УФСБ
дело сети
Фигурант дела «Сети» добился проведения проверки в отношении следователя пензенского УФСБ
В Пензенской области Следственный комитет начал проверку в отношении старшего следователя УФСБ по региону Валерия Токарева по заявлению фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова
Власти Ирландии и Канады вслед за Великобританией не признали результаты выборов в Белоруссии
выборы в белоруссии
Власти Ирландии и Канады вслед за Великобританией не признали результаты выборов в Белоруссии
В официальном заявлении Саймона Ковени говорится, что результаты выборов в Беларуси нелегитимны, «о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место до и после выборов»
Корпорация «Ростех» захотела стать единым оператором по вывозу медицинских отходов
Ростех
Корпорация «Ростех» захотела стать единым оператором по вывозу медицинских отходов
Государственная корпорация «Ростех» направила Минпромторгу предложение назначить свое дочернее предприятие «Росхимзащита» единым оператором по вывозу медицинских отходов
В Москве число недовольных мэром Сергеем Собяниным выросло в два раза
Сергей Собянин
В Москве число недовольных мэром Сергеем Собяниным выросло в два раза
Согласно проведенному «Левада-центром» опросу, 45% москвичей относятся к Сергею Собянину положительно. 24% опрошенных дали негативную оценку столичному мэру, что является наибольшим показателем за все время измерений с 2011 года
Авторская колонка
Отданное на разграбление. Экскурс в историю
В судьбах самых роскошных исторических усадеб России в юности меня всегда удивляло то, как их использовали после революции. Ухоженные дворцы, как правило, отдавались под тубдиспансеры, дома престарелых и детские колонии
Авдерин Валерий
Жительница Рязани отсудила у застройщика 6 млн рублей за очень шумный лифт
недвижимость
Жительница Рязани отсудила у застройщика 6 млн рублей за очень шумный лифт
Жительница Рязани отсудила у застройщика 6,3 млн рублей за слишком шумный лифт в новостройке. Иск собственницы квартиры к ООО «Свет» рассматривал Рязанский областной суд