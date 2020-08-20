В Германии решили провести эксперимент по раздаче денег населению «просто так»
В Германии исследователи Немецкого института экономических исследований в качестве эксперимента будут раздавать определенной группе людей по 1433 евро каждый месяц (более 124 тысяч рублей)
В Германии исследователи Немецкого института экономических исследований в качестве эксперимента будут раздавать определенной группе людей по 1433 евро каждый месяц (более 124 тысяч рублей). Эксперимент проводится с целью выяснить, работает ли схема безусловного базового дохода.
Ежемесячную выплату «просто так» будут получать 120 человек, независимо от наличия других доходов. Контролировать расходы участников эксперимента не будут. Исследователи только лишь будут отслеживать изменения в поведении людей после получения «халявных» денег. Для сравнения исследователи будут также наблюдать за другой группой из 1380 человек, которым деньги выдаваться не будут.
Ученые намерены выяснить, побуждают ли людей такие выплаты активнее участвовать в экономике или, напротив, поощряют лень, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкую прессу.