Жительница Уфы сообщила об увольнении с работы после участия в акции в защиту Куштау
Жительница Уфы Мальвина Махмудова сообщила об увольнении с работы из-за участия в акции в защиту шихана Куштау, который власти региона отдали под разработку Башкирской содовой компании (БСК)
Жительница Уфы Мальвина Махмудова сообщила об увольнении с работы из-за участия в акции в защиту шихана Куштау, который власти региона отдали под разработку Башкирской содовой компании (БСК).
Мальвина Махмудова рассказала «МБХ медиа», что после возвращения с Куштау она сообщила своему начальству, что в понедельник не сможет выйти на работу, так как вернулась очень поздно и немного простыла. Начальник разрешил сотруднице остаться дома до выздоровления за свой счет.
В среду женщина вышла на работу и узнала о своем увольнении. Руководитель сообщил ей, что накануне состоялось собрание с гендиректором, на котором было решено ее сократить.
«Они сказали, что больше во мне не нуждаются и попросили написать заявление по собственному желанию. Я сначала растерялась, начала заполнять заявление. Потом созвонилась с юристами, и они сказали, что компания не имеет права увольнять по собственному. Даже если это сокращение, то должны были за два месяца уведомить и выплатить компенсацию», — рассказала Махмудова.