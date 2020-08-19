19 августа 2020, 16:10
Норвегия выслала российского дипломата из-за нового «шпионского» дела
Министерство иностранных дел Норвегии объявило о высылке из страны российского дипломата. Высылка сотрудника посольства связана с недавним задержанием сотрудника норвежской компании в связи с подозрением в шпионаже в пользу России
Министерство иностранных дел Норвегии объявило о высылке из страны российского дипломата. Высылка сотрудника посольства связана с недавним задержанием сотрудника норвежской компании в связи с подозрением в шпионаже в пользу России, сообщает Reuters.
Напомним, гражданина Норвегии задержали 15 августа в одном из ресторанов Осло после встречи с сотрудником российских спецслужб. По версии властей, задержанный неоднократно встречался с представителем российских спецслужб.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Норвегия выслала российского дипломата по указанию США и пригрозил «зеркальным ответом».