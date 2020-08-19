19 августа 2020, 15:13
В швейцарском городе Ольтен из-за неисправности на фабрике Lindt прошел шоколадный дождь
Представитель шоколадной фабрики сообщил, что в результате сбоя вентиляционной системы по городу Ольтен разлетелся какао-порошок, который по окрестностям разнес сильный ветер
В Швейцарии из-за неисправности на кондитерской фабрике Lindt & Sprüngli прошел шоколадный дождь.
Представитель шоколадной фабрики сообщил, что в результате сбоя вентиляционной системы по городу Ольтен разлетелся какао-порошок, который по окрестностям разнес сильный ветер.
В компании Lindt & Sprüngli отметили, что какао-порошок не представляет угрозы для окружающей среды. Вентиляционная система на фабрике восстановлена и работает в штатном режиме.
Lindt & Sprüngli также пообещала возместить расходы по очистке транспорта и жилых участков от какао-порошка, сообщает «Лента.ру».