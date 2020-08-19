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Общество
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19 августа 2020, 15:01

Российским школам рекомендовали подготовиться к переходу на удаленку в случае второй волны COVID-19

Еще в июне информацию о том, что «возможно со второй половины сентября» школьники вернутся на дистанционное обучение, передавали под «большим секретом», а сейчас власти на официальном уровне просят школы готовиться к переходу на «удаленку»

Российским школам рекомендовали подготовиться к переходу на удаленку в случае второй волны COVID-19

Учащихся российских школ после начала учебного года в очном режиме могут к концу сентября вернуть на дистанционное обучение. Об этом сообщает Telegram-канал «Новый век».

Авторы телеграмм-канала сообщают, что еще в июне информацию о том, что «возможно со второй половины сентября» школьники вернутся на дистанционное обучение, передавали под «большим секретом», а сейчас власти на официальном уровне просят школы готовиться к переходу на «удаленку» в случае второй волны коронавируса.

В совместном письме Роспотребнадзора и Минпросвещения России об организации образовательного процесса, которое было направлено региональным властям, школам рекомендуется подготовиться к дистанционному обучению в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

В этом письме говорится, что региональным властям разрешено провести традиционные школьные линейки 1 сентября, но с условием, что они будут проводиться для каждого класса отдельно.

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