Российским школам рекомендовали подготовиться к переходу на удаленку в случае второй волны COVID-19
Еще в июне информацию о том, что «возможно со второй половины сентября» школьники вернутся на дистанционное обучение, передавали под «большим секретом», а сейчас власти на официальном уровне просят школы готовиться к переходу на «удаленку»
Учащихся российских школ после начала учебного года в очном режиме могут к концу сентября вернуть на дистанционное обучение. Об этом сообщает Telegram-канал «Новый век».
Авторы телеграмм-канала сообщают, что еще в июне информацию о том, что «возможно со второй половины сентября» школьники вернутся на дистанционное обучение, передавали под «большим секретом», а сейчас власти на официальном уровне просят школы готовиться к переходу на «удаленку» в случае второй волны коронавируса.
В совместном письме Роспотребнадзора и Минпросвещения России об организации образовательного процесса, которое было направлено региональным властям, школам рекомендуется подготовиться к дистанционному обучению в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
В этом письме говорится, что региональным властям разрешено провести традиционные школьные линейки 1 сентября, но с условием, что они будут проводиться для каждого класса отдельно.