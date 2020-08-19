Лидер ЛДПР не смог навестить Сергея Фургала и потребовал уволить начальника СИЗО «Лефортово»
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал уволить начальника московского СИЗО «Лефортово» Алексея Ромашина после того, как его не пустили к товарищу по партии и бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал уволить начальника московского СИЗО «Лефортово» Алексея Ромашина после того, как его не пустили к товарищу по партии и бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
«Осуществлена провокация, нам показали не Фургала, а пустую камеру. Закон 103 о содержании под стражей дает нам право посещать СИЗО без препятствия. Такое же право дает нам закон о статусе депутата», - заявил возмущенный Владимир Жириновский.
22 августа ЛДПР также планирует провести акцию в поддержку Сергея Фургала во дворе Института мировых цивилизаций в Москве.
При этом в Хабаровске акции в поддержку арестованного Сергея Фургала проходят ежедневно с 11 июля. Люди требуют от властей предоставить доказательства виновности избранного народом губернатора или отпустить его.