Центризбирком может запретить российским гражданам голосовать за границей
Центризбирком РФ планирует отказаться от проведения голосования при посольствах, которое организуют для российских граждан, проживающих за границей. Зампред комиссии Николай Булаев объяснил данную инициативу борьбой с многократным голосованием
Центризбирком РФ планирует отказаться от проведения голосования при посольствах, которое организуют для российских граждан, проживающих за границей. Зампред комиссии Николай Булаев объяснил данную инициативу борьбой с многократным голосованием, сообщает РБК.
В качестве примера Николай Булаев привел нашумевший случай, когда проживающая в Израиле россиянка Яэль Ильински смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституции. Женщина проголосовала в электронной форме, в посольстве России в Тель-Авиве и в Хайфе. При этом, отметили в ЦИК, тот же Израиль на позволяет своим гражданам голосовать за границей.
В ходе голосования по поправкам к Конституции РФ было выявлено 35 случаев многократного голосования. В отношении гражданки Яэль Ильински было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении бюллетеня.