Казакам рекомендовали не измерять температуру дистанционными термометрами из-за «возможного стирания памяти»
Совет атаманов России рекомендовал казакам отказаться от измерения температуры дистанционными термометрами в связи с риском «стирания памяти». Помимо этого казакам рекомендовали отказаться от прививки против коронавирусной инфекции
Совет атаманов России рекомендовал казакам отказаться от измерения температуры дистанционными термометрами в связи с риском «стирания памяти». Помимо этого казакам рекомендовали отказаться от прививки против коронавирусной инфекции, пока препарат не одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«Мы не против вакцинации. Нужно разобраться, будут ли появившиеся антитела только защитными и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни. Нам не нравится, что на все аргументы по поводу возможной небезопасности производители отвечают только тем, что во всем виновата конкурентная борьба. Даже мы понимаем, что это не научный аргумент», — заявил первый замглавы Совета атаманов России Геннадий Ковалев, слова которого приводит Znak.com.
Ковалев также отметил, что за время пандемии коронавирусом не заразился ни один казак. «Почему этот феномен умалчивают и не изучают? Болеют все, даже служители РПЦ, а казаки нет. Почему?» - поинтересовался атаман.