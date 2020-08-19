Российские военные корабли взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»
Российские власти отправили корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке газопровода «Северный поток-2»
Российские власти отправили корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке газопровода «Северный поток-2».
Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал «Интерфаксу», что такие меры безопасности были приняты во избежание провокаций со стороны других стран. Корабли ВМФ России обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко» из Владивостока в Калининград.
В Совбезе напомнили, что реализации проекта «Северный поток-2» активно противодействуют власти США, которые ввели санкции против всех компаний, участвующие в строительстве газопровода. Из-за властей США швейцарская компания Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря.