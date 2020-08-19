«Русснефть» Михаила Гуцериева получила отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых
Правительство поддержит нефтяной бизнес миллиардера Михаила Гуцериева. Его компания «Русснефть» получила от Федеральной налоговой службы отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых
Правительство поддержит нефтяной бизнес миллиардера Михаила Гуцериева. Его компания «Русснефть» получила от Федеральной налоговой службы отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых до конца первого полугодия 2021 года. Речь идет о налоговых выплатах за февраль, март, апрель и май 2020 года на общую сумму 8,17 млрд рублей, сообщает Finanz.ru.
Поручителем по этой сделке с налоговой службой выступило подконтрольное «Русснефти» ООО «Белые ночи»». Это юридическое лицо владеет лицензиями на разработку Западно-Варьеганского и Тагринского месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе.
В конце июля международное рейтинговое агентство Moody’s заявило о «возрастающей угрозе дефолта» компании «Русснефть», включая возможную реструктуризацию долга в ближайшие 12–18 месяцев.
Крупнейшим кредитором «Русснефти» является ВТБ, которому компания должна перечислять по 91 млн долларов ежегодно в 2020–2025 годы, а в 2026 году — закрыть заем финальным платежом в размере 625 млн долларов. Пока компании не удалось договориться о привлечении финансирования, которое могло бы улучшить «трудное» положение с ликвидностью.
По итогам первой половины 2020 года «Русснефть» отчиталась о чистом убытке в размере 18,66 млрд рублей по РСБУ против прибыли в 7,97 млрд рублей годом ранее.