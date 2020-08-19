19 августа 2020, 12:58
Экс-министра из команды Сергея Фургала задержали по подозрению в получении взятки
В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра транспорта региона Максима Прохорова, который считается членом команды арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Чиновника подозревают в получении взятки
Фото: post.su
В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра транспорта региона Максима Прохорова, который считается членом команды арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Чиновника подозревают в получении взятки.
Агентство «Хабаровский край сегодня» сообщает, что Максим Прохоров получил 1,5 млн рублей за содействие в назначении взяткодателя на должность руководителя одной из подведомственных министру структур.
Максим Прохоров уволился с должности министра транспорта Хабаровского края 14 августа по собственному желанию. Заявление он написал после критики в свой адрес со стороны врио главы региона Михаила Дегтярева. Последний заявлял, что намерен уволить министра за саботаж ремонта дороги в одном из районов.