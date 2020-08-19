Блогера Андрея Пыжа обвинили в вывозе на Украину секретных сведений о московском метро
Андрея Пыжа обвиняют в вывозе на Украину секретных данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения
Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа было возбуждено по факту вывоза засекреченных документов о станциях московского метрополитена на территорию Украины. Напомним, что блогера арестовали по обвинению в незаконном доступе к государственной тайне, однако ранее подробности данного дела не были известны.
Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что Андрея Пыжа обвиняют в вывозе на Украину секретных данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ.
На флешке, которую Андрей Пыж перевез на Украину, были найдены документы, составляющие гостайну. Блогер частично признал свою вину, но заявил, что не собирался распространять или продавать эти сведения.