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19 августа 2020, 11:48

Погибший в Сирии российский генерал был одним из участников операции по освобождению Пальмиры

Стали известны подробности гибели в Сирии российского генерал-майора в результате подрыва военной автоколонны. Погибшего зовут Вячеслав Гладких. Он был старшим группы военных советников, помогавших сирийским командирам в борьбе с боевиками в Дейр-эз-Зоре

Погибший в Сирии российский генерал был одним из участников операции по освобождению Пальмиры

Стали известны подробности гибели в Сирии российского генерал-майора в результате подрыва военной автоколонны. Погибшего зовут Вячеслав Гладких. Он был старшим группы военных советников, помогавших сирийским командирам в борьбе с боевиками в Дейр-эз-Зоре.

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что Вячеслав Гладких был одним из разработчиков и участников операции по освобождению Пальмиры.

Напомним, что генерал-майор погиб 18 августа при подрыве колонны военной техники, которая возвращалась после выполнения гуманитарной миссии. Старший военный советник скончался во время эвакуации и попытки оказать ему медицинскую помощь.

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