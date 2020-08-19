19 августа 2020, 11:48
Погибший в Сирии российский генерал был одним из участников операции по освобождению Пальмиры
Стали известны подробности гибели в Сирии российского генерал-майора в результате подрыва военной автоколонны. Погибшего зовут Вячеслав Гладких. Он был старшим группы военных советников, помогавших сирийским командирам в борьбе с боевиками в Дейр-эз-Зоре
Стали известны подробности гибели в Сирии российского генерал-майора в результате подрыва военной автоколонны. Погибшего зовут Вячеслав Гладких. Он был старшим группы военных советников, помогавших сирийским командирам в борьбе с боевиками в Дейр-эз-Зоре.
Telegram-канал WarGonzo сообщает, что Вячеслав Гладких был одним из разработчиков и участников операции по освобождению Пальмиры.
Напомним, что генерал-майор погиб 18 августа при подрыве колонны военной техники, которая возвращалась после выполнения гуманитарной миссии. Старший военный советник скончался во время эвакуации и попытки оказать ему медицинскую помощь.