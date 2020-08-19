Лондонский суд счел «неуместной» охоту компании A1 за иностранными активами беглого банкира Беджамова
Бывший совладелец Внешпромбанка (ВПБ) Георгий Беджамов, объявленный Россией в розыск, подал в Высокий суд Лондона иск о преследовании к сотрудникам инвестиционной компании А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана)
Бывший совладелец Внешпромбанка (ВПБ) Георгий Беджамов, объявленный Россией в розыск, подал в Высокий суд Лондона иск о преследовании к сотрудникам инвестиционной компании А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана). Поводом для подачи иска стали действия компании по розыску активов банкира за границей.
Напомним, что в Высоком суде Лондона российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего ВПБ пытается взыскать с Георгия Беджамова деньги и активы в пользу кредиторов банка. Интересы АСВ при взысканиях в международных юрисдикциях представляет А1, сообщает РБК.
Георгий Беджамов пожаловался в лондонский суд на слежку за ним и его семьей в конце 2018 - начале 2019 года, а также на кампанию в российский СМИ против него в августе 2019 года. Сотрудники А1, в частности, предлагали награду за информацию о зарубежных активах беглого банкира.
В качестве примера истец привел кампанию в Великобритании, которая сопровождалась рекламными объявлениями в газетах Evening Standard и City AM и размещением рекламы на автомобиле, который курсировал по центру британской столицы.
А1 в суде объяснила свои действиянеобходимостью «проконтролировать» приказ о заморозке активов Беджамова, который является «известным мошенником».
Судья на это отметила, что называть Георгия Беджамова «известным мошенником» неуместно, пока идут разбирательства в Лондоне и не вынесен приговор в России по уголовному делу. «Даже в отношении предполагаемых мошенников проведение рекламной кампании в газетах и на билбордах, насколько мне известно, не является нормальным признаком судебного разбирательства в этой юрисдикции», - заявила судья.
Напомним, что Внешпромбанк после отзыва лицензии в 2016 году и банкротства остался должен кредиторам более 200 млрд рублей. АСВ в свою очередь обвинило Георгия Беджамова в мошенничестве и хищении средств. Банкир объявлен в розыск, а его сестра Лариса Маркус, которая руководила ВПБ, была приговорена к 8 годам за мошенничество и растрату.
Ранее также стало известно, что прокуратура Лихтенштейна проводит расследование в отношении российского банкира по факту отмывания денежных средств.