Врио главы Хабаровского края задекларировал доход в размере 5,4 млн рублей
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, которого Кремль назначил после ареста «народного губернатора» Сергея Фургала, опубликовал декларацию о своих доходах и имуществе
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, которого Кремль назначил после ареста «народного губернатора» Сергея Фургала, опубликовал декларацию о своих доходах и имуществе.
Согласно декларации, в 2019 году бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев заработал 5,4 млн рублей. Чиновник и его жена не указали никакой недвижимости в собственности, а машина есть только у супруги – это Mercedes-Benz GLS 350 D. Доход жены Дегтярева за 2019 год составил 470 тысяч рублей.
В пользовании у губернатора и трех его детей имеются три квартиры площадью 41,5, 80 и 169,7 квадратного метра.
Напомним, что ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навального сообщил, что родители Михаила Дегтярева (врачи из Самары) имеют в собственности дом площадью около тысячи кв.м. в Подмосковье и квартиру в Москве стоимостью около 25 млн рублей.