19 августа 2020, 10:43
В России за сутки выявили еще 4 828 случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 4 828 человек и составило 937 321 человек. Полностью выздоровели на сегодняшний день 749 423 человека
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 4 828 человек и составило 937 321 человек. Полностью выздоровели на сегодняшний день 749 423 человека.
По данным оперативного штаба, за сутки от COVID-19 скончались 117 россиян. Всего за весь период пандемии умерли 15 989 пациентов.
В Москве выявили 691 новый случай заражения коронавирусом, в Московской области – 151, в Санкт-Петербурге – 162, в Нижегородской области – 138, в Свердловской области – 147, в Ханты-Мансийском АО – 83, в Иркутской области – 111, в Красноярском крае – 115, в Ростовской области – 126, в Воронежской области – 107.