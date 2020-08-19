В Тюмени сотрудники Россельхознадзора посадили на карантин кошку с выявленным COVID-19
Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области запретили местному жителю выпускать из дома свою кошку, у которой была обнаружена коронавирусная инфекция. Кошке две недели нельзя гулять и контактировать с другими животными
Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области запретили местному жителю выпускать из дома свою кошку, у которой была обнаружена коронавирусная инфекция. Кошке две недели нельзя гулять и контактировать с другими животными.
В Россельхознадзоре сообщили, что анализ на коронавирус у кошки и нескольких других домашних животных взяли 31 июля сотрудники городской станции по борьбе с болезнями животных в Тюмени. Хозяин привез животное в ветлечебницу, чтобы подстричь когти, однако ветеринары решили взять у кошки анализ, сообщает Znak.com.
Пробы биоматериалов кошки отправили в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», а 10 августа пришел ответ, что одна кошка заражена COVID-19. У кошки отсутствуют симптомы заболевания, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Тем не менее, специалисты Россельхознадзора посадили кошку на карантин и обязали хозяев наблюдать за состоянием животного.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о нескольких случаях передачи коронавируса COVID-19 от человека кошке. При этом сами кошки не могут заражать коронавирусом людей. Сейчас тюменские специалисты выясняют, болел ли коронавирусом кто-то из хозяев инфицированной кошки.