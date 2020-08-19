19 августа 2020, 07:38
Центробанк России зафиксировал значительный рост объема фальшивых денег
В ЦБ сообщили, что в первой половине 2020 года число подделок выросло до 19 тысяч, в то время как в последние два года было выявлено по 18 тысяч фальшивых денежных купюр.
Центробанк России зафиксировал рост объема фальшивых денег за последние два года. В ЦБ сообщили, что в первой половине 2020 года число подделок выросло до 19 тысяч, в то время как в последние два года было выявлено по 18 тысяч фальшивых денежных купюр.
Самой часто подделываемой является купюра номиналом в 5 тысяч рублей. Одновременно с этим в ЦБ заметили снижение числа фальшивых купюр достоинством в одну и две тысячи рублей.
«Известия» со ссылкой на ЦБ РФ сообщают, что разница в объеме выявляемых подделок зависит от сезона. Например, в январе из-за новогодних праздников число фальшивок растет, так как граждане тратят больше наличных.