Минкультуры проверит слишком подозрительные контракты МХАТ имени Горького
Министерство культуры России проводит проверку госзакупок и контрактов МХАТ имени Горького, исполнительным директором которого работает бывшая начальница управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская
Министерство культуры России проводит проверку госзакупок и контрактов МХАТ имени Горького, исполнительным директором которого работает бывшая начальница управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.
Комплексная проверка в московском театре продлится до 31 августа. Минкультуры проверит соблюдение в МХАТе требований законодательства о закупках товаров и услуг.
По данным портала Znak.com, проверки могут быть связаны с контрактами, которые подписывали худрук МХАТ Эдуард Бояков и исполнительный директор театра Татьяна Ярошевская. Это контракты с актерами, играющими роль в постановках театра, которые были подписаны с единственными поставщиками без проведения торгов. Также театр заключал очень «подозрительные» договоры. Например, по одному из контрактов подрядчик должен был «нумеровать страницы, следить за наличием чая, кофе, лимонов, сахара, воды, меда, открывать кабинет руководителя, включать компьютер руководителя, скреплять распечатанные документы зажимом (не скрепкой), небольшие документы не скреплять степлером без отдельной просьбы руководителя». Еще один контракт предполагал сбор информации о «взаимодействии между помощниками».
Татьяна Ярошевская до 2019 года возглавляла управление культуры Екатеринбурга. Ее работа на этой должности сопровождалась скандалами, связанными с госзакупками. Оппозиционер Леонид Волков в своем Twitter назвал Ярошевскую «самой коррумпированной чиновницей мэрии Екатеринбурга того периода».