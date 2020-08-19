Бывший вице-спикер парламента Филиппин попросил президента России вернуть его детей от суррогатной матери
Бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнанес обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в вопросе передачи ему детей, которых родила суррогатная мать из России
Бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнанес обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в вопросе передачи ему детей, которых родила суррогатная мать из России. Дети г-на Эрнандеса находились в числе новорожденных, которых ранее обнаружили в квартире одного из домов в Московской области. Напомним, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».
обращении филиппинского чиновника к российскому президенту сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы известных врачей-репродуктологов, арестованных в рамках дела о торговле людьми.
Близнецы Анике и Артуро родились 29 ноября 2019 года от суррогатной матери из Украины. Филиппинский политик и его жена являются биологическими родителями детей и вписаны в их свидетельства о рождении. Дети также имеют филиппинское гражданство. Родителям не удалось забрать детей вовремя из-за работы, а затем границы стран были закрыты из-за пандемии коронавируса.
Кастро Фреденил Эрнанес сообщил, что готов приехать в Россию и сдать генетический тест, чтобы воссоединиться со своими детьми. Чиновник также отметил, что уже воспитывает пятерых детей, рожденных суррогатной матерью из России. Эрнанес также посетовал на то, что с момента изъятия детей у него нет никакой информации об их здоровье.
Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «торговля людьми» и «причинение смерти по неосторожности» после того, как в одной из квартир в Подмосковье обнаружили несколько младенцев с няней. Один из новорожденных был мертв. В рамках дела были арестованы врачи, которые помогали суррогатным матерям рожать детей для иностранцев, хотя коммерческое суррогатное материнство в России разрешено. Более того, в Госдуме выступили с предложением запретить суррогатное материнство, если детей планируется передать родителям-иностранцам.