В московском парке Царицыно начали менять хорошую, но уже «устаревшую» плитку
Пользователи твиттера с иронией отметили, что москвичи не могут себе позволить ходить по плитке прошлого сезона, поэтому срочно нужна замена на более «модную»
Фото: Telegram-канал "Дикая Москва"
В Москве в парке Царицыно рабочие начали менять плитку, находящуюся в хорошем состоянии, на новую.
Аккаунт «Дикая Москва» в соцсети Twitter сообщает, что рабочие снимают «хорошую, но уже устаревшую плитку» и меняют на плитку «из новой коллекции». Пользователи твиттера с иронией отметили, что москвичи не могут себе позволить ходить по плитке прошлого сезона, поэтому срочно нужна замена на более «модную».
Ранее сообщалось, что в Таганском и Нагатинском районах столицы власти решили поменять прошлогодние бордюры на новые, а на Смольной улице заменили асфальт, который был уложен за неделю до этого.