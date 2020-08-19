Зампред госкорпорации «ВЭБ.РФ» при годовом доходе в 6,6 млн рублей владеет недвижимостью на 2 млрд рублей
Заместитель председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» и экс-министр регионального развития Олег Говорун владеет недвижимостью общей стоимостью около 2 млрд рублей. При этом официальные доходы чиновника за последние 10 лет составили около 18 млн рублей
Заместитель председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» и экс-министр регионального развития Олег Говорун владеет недвижимостью общей стоимостью около 2 млрд рублей. С учетом официального дохода чиновника на покупку этого имущества ему бы пришлось откладывать всю свою зарплату около 100 лет.
Издание The Insider сообщает, что Олег Говорун в 2018 году приобрел квартиру площадью 1322,7 кв.м. в отреставрированном Доме Наркомфина на Новинском бульваре. На момент покупки этого объекта Говорун занимал пост начальника управления президента России по приграничному сотрудничеству. В декларации о доходах чиновник указал, что квартира была куплена «за счет накоплений».
В том же году Говорун купил особняк площадью 947,3 кв.м. в элитном коттеджном поселке в Наро-Фоминском районе примерной стоимостью 400 млн рублей. При покупке дом был оформлен на жену чиновника, но через несколько месяцев объект перешел в собственность самого Говоруна.
В 2019 году чиновник приобрел шесть помещений в Доме Наркомфина, увеличив площадь своих владений в этом доме до 2071 кв.м.
Стоит отметить, что минимальная стоимость одного квадратного метра в Доме Наркомфина составляет 810 тысяч рублей. Таким образом, стоимость принадлежащей Олегу Говоруну недвижимости может составлять 1 млрд 677 млн рублей. Вместе с особняком в Наро-Фоминском районе стоимость всего имущества чиновника составляет более 2 млрд рублей.
В открытом доступе можно найти декларацию Олега Говоруна за 2018 год, в которой указан доход в размере 6,6 млн рублей. С 2009 года среднегодовой доход чиновника составил 18 млн рублей.