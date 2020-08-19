19 августа 2020, 00:35
В Сирии в результате подрыва автоколонны погиб российский генерал-майор
В ведомстве рассказали, что погибший генерал-майор занимал должность старшего военного советника. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы. Генерала посмертно представят к награде
В Сирии в результате взрыва бомбы на пути автоколонны погиб российский генерал. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве рассказали РИА Новости, что погибший генерал-майор занимал должность старшего военного советника. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы. Генерала посмертно представят к награде.
Также сообщается о двух пострадавших военнослужащих.
Взрывное устройство сработало на обочине вблизи Дейр эз-Зора во вторник, 18 августа. Автоколонна в этот момент возвращалась после проведения гуманитарной акции.