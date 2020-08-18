Младший сын погибшего Сергея Захарова потребовал от Михаила Ефремова 1 рубль, а старший – 6,5 млн рублей
Члены семьи водителя Сергея Захарова, который погиб в «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подали к артисту гражданские иски о возмещении вреда
Члены семьи водителя Сергея Захарова, который погиб в «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подали к артисту гражданские иски о возмещении вреда.
Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы вдовы, младшего сына и брата погибшего Захарова, заявил о символическом размере компенсации. Они потребовали от Михаила Ефремова всего 1 рубль, сообщает «Медуза».
«Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Прощения ему [Ефремову] от нашей семьи не будет никогда», - заявили родственники.
При этом старший сын погибшего подал к актеру иск с требованием компенсации в размере 6,5 млн рублей. Об этом сообщил его представитель Виталий Аверцев.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Внедорожник, за рулем которого находился пьяный артист, выехал на красный свет и столкнулся с легковым фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм. Ефремов не пострадал.