Глава Башкирии отказался увольнять чиновника, который принимал участие в разгроме лагеря защитников Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров отказался отправлять в отставку главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, которого жители региона обвиняют в участии в разгроме палаточного лагеря противников разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией
Глава Башкирии Радий Хабиров отказался отправлять в отставку главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, которого жители региона обвиняют в участии в разгроме палаточного лагеря противников разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией.
В народной петиции с требованием отставки Азамата Абдрахманова говорится, что чиновник «перешел все человеческие и профессиональные грани», когда лично крушил лагерь защитников шихана Куштау.
Радий Хабиров отказался увольнять главу Ишимбайского района по просьбе граждан и заявил, что «мужики и с той, и с этой стороны» должны в душе простить друг друга «и закрыть эту историю».
« Мне Урал Байбулатов (координатор протестующих на горе Куштау) сказал, что он даст видео, на котором Азамат избивает женщин и детей. Уже заканчиваются вторые сутки - никто мне не дал такую запись. Свою позицию я уже высказал - сдавать не буду», - заявил глава Башкирии, слова которого приводит Znak.com.
«Покажете мне, как он ударил женщину, ребенка, — вылетит сразу. Но с другой стороны конфликта тоже такая запредельная степень агрессии. Есть прокуратура, есть МВД — пусть разбираются», - добавил Радий Хабиров.