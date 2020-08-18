18 августа 2020, 16:10
В Барнауле начальника антикоррупционного отдела полиции задержали за взятку
В Барнауле временно исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД задержали по подозрению в получении взятки
В Барнауле временно исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД задержали по подозрению в получении взятки.
В Следственном комитете по Алтайскому краю сообщили «Коммерсанту», что 16 августа начальник антикоррупционного отдела Роман Лазарев получил взятку в размере 250 тысяч рублей от некоего предпринимателя.
Взятку полицейский потребовал за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности, а также за возврат изъятого у него имущества.