18 августа 2020, 15:39
В правительстве предложили провести эксперимент по приему потребительской упаковки от граждан
Вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, поручила провести эксперимент по приему потребительской упаковки в торговых объектах
Вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, поручила провести эксперимент по приему потребительской упаковки в торговых объектах. Свои предложения по реализации данной идеи должны представить Минпромторг, Минприроды, Роспотребнадзор и «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»).
В ППК «РЭО» изданию РБК сообщили, что основные функции по подготовке эксперимента с приемом потребительской упаковки от граждан возложены на Минпромторг, но оператор также представит свои предложения.
Данный эксперимент будет проводиться в рамках «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора мусора в России.