Мосгорсуд прекратил производство по жалобе на «автоматические» штрафы за нарушение «самоизоляции»
Мосгорсуд прекратил производство по иску, в котором оспаривался порядок назначения штрафов в столице за нарушение режима самоизоляции в автоматическом режиме с помощью систем мониторинга и видеонаблюдения
Мосгорсуд прекратил производство по иску, в котором оспаривался порядок назначения штрафов в столице за нарушение режима самоизоляции в автоматическом режиме с помощью систем мониторинга и видеонаблюдения. Такой порядок лишил граждан возможности оспорить штраф, если он был назначен незаконно.
Юрист «Правозащиты Открытки» Георгий Тевосов рассказал «МБХ медиа», что в иске оспаривался порядок назначения штрафов, когда протокол об административном правонарушении не составлялся, а постановление по делу выносился без участия «нарушителя».
При этом в КоАП прямо указано, что это относиться только к случаям выявления административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, или административного правонарушения в области благоустройства территории.
Мэрия Москвы просила суд прекратить производство по данному иску, так как власти уже отменили штрафы у истцов, хотя они их не обжаловали. Чиновники считают, что права истцов уже не нарушены. Т
В одно производство были объединены пять исков от муниципальных депутатов Андрея Морева, Елены Русаковой, Юрия Рейнхиммеля, Николая Бобринского, Дениса Шендеровича, журналиста Алексея Обухова и депутата Мосгордумы Михаила Тимонова.