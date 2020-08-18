Участника акции с манекеном Владимира Путина приговорили к 2 годам колонии
Ленинский райсуд Перми вынес приговор по делу об акции с использованием манекена Владимира Путина. Александр Шабарчин и Данила Васильев признаны виновными в хулиганстве по предварительному сговору
Ленинский райсуд Перми вынес приговор по делу об акции с использованием манекена Владимира Путина. Александр Шабарчин и Данила Васильев признаны виновными в хулиганстве по предварительному сговору.
Шабарчина суд приговорил к 2 годам лишения свободы, а Васильева – одному году условного срока. Еще один фигурант дела Александр Эткин, снявший ролик, оправдан в связи с отсутствием состава преступления, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».
Гособвинение просило для Александра Шабарчина 3 года колонии, а для Данилы Васильева - 1,5 года колонии.
Акция, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела, состоялась в ноябре 2018 года. Трое активистов привязали к фонарю манекен с лицом Владимира Путина и табличкой с надписью «военный преступник Пыня В. В.».