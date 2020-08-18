Фигурант дела «Сети» добился проведения проверки в отношении следователя пензенского УФСБ
В Пензенской области Следственный комитет начал проверку в отношении старшего следователя УФСБ по региону Валерия Токарева по заявлению фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова. Обвиняемый заявил, что силовик фальсифицировал протоколы следственных действий
В Пензенской области Следственный комитет начал проверку в отношении старшего следователя УФСБ по региону Валерия Токарева по заявлению фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова. Обвиняемый заявил, что силовик фальсифицировал протоколы следственных действий.
Адвокат Филинкова Виктор Черкасов сообщил в Facebook, что получил приглашение на беседу в следственный отдел по факту подачи заявления о возбуждении уголовного дела по статье «Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия».
В заявлении фигуранта дела «Сети» говорится, что следователь Токарев изготовил подложные протоколы и представил их коллегам из петербургского УФСБ. На основании данных протоколов Филинкова приговорили к 7 годам лишения свободы по петербургскому эпизоду «пензенского дела».