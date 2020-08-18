Правозащитники попросили Генпрокуратуру проверить законность вырубки леса на шихане Куштау
Постоянная комиссия по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность вырубки леса и начала геологоразведочных работ на шихане Куштау в Башкирии
Постоянная комиссия по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность вырубки леса и начала геологоразведочных работ на шихане Куштау в Башкирии.
Правозащитники считают, что в марте 2019 года они заявили о недопустимости использования шихана Куштау для получения известняка для производства соды Башкирской содовой компанией (БСК). С 2014 по 2019 год ученые Башкортостана исследовали гору и установили, что на ней обитает более 30 видов, занесенных в Красную книгу. Разработка горы приведет к гибели этих животных и растений, а это является нарушением закона «Об охране окружающей среды».
Тем не менее, БСК и власти Башкирии проигнорировали мнение ученых и общественности, приняв решение о разработке Куштау. В начале августа с разрешения властей содовая компания начала проводить вырубку леса на горе.
В СПЧ также отметили, что сейчас ведется добыча известняка на месторождении «Шах-Тау», в результате чего гора (шихан) Шах-Тау оказалась полностью уничтожена. При разработке горы Куштау содовая компания планирует применять аналогичные технологии.
Напомним, что многие жители Башкирии выступают против разработки Куштау и разбили палаточный лагерь, чтобы помешать уничтожению шихана. Несколько дней назад сотрудники ЧОП и омоновцы разгромили протестный лагерь и задержали около 70 человек. В связи с тем, что ситуация вокруг Куштау вызвала широкий общественный резонанс глава Башкирии Радий Хабиров временно приостановил разработку шихана до поиска «компромиссного решения по обеспечению БСК сырьем».