Корпорация «Ростех» захотела стать единым оператором по вывозу медицинских отходов
Государственная корпорация «Ростех», которую возглавляет друг Владимира Путина Сергей Чемезов, направила Минпромторгу предложение назначить свое дочернее предприятие «Росхимзащита» единым оператором по вывозу медицинских отходов
Государственная корпорация «Ростех», которую возглавляет друг Владимира Путина Сергей Чемезов, направила Минпромторгу предложение назначить свое дочернее предприятие «Росхимзащита» единым оператором по вывозу медицинских отходов. Участники рынка считают, что инициатива «Ростеха» убьет конкуренцию в этой сфере и приведет к подорожанию цен на услуги вывоза медотходов в 3-4 раза.
Заместитель гендиректора «Ростеха» Максим Выборных в своем письме в Минпромторг указал, что на фоне пандемии коронавируса в России резко вырос объем медицинских отходов, представляющих известную опасность. Только одним защитных масок нужно утилизировать около 900 млн штук в месяц. В корпорации считают, что действующие нормативы и существующая инфраструктура не рассчитаны на такие объемы.
Минпромторг предложение «Ростеха» пока не прокомментировал.
В свою очередь директор по развитию Национальной экологической компании (крупнейший участник рынка) Александр Климов заявил в беседе с РБК, что введение статуса федерального оператора уберет конкуренцию с рынка и монополизирует его. После появления единого оператора услуга по утилизации и вывозу медицинских отходов класса Б, В и Г вырастет в цене в три-четыре раза.