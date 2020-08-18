18 августа 2020, 11:36
В Новосибирске депутата обвинили в хищении драгоценных камней на 1,2 млн рублей
В апреле 2019 года депутат с поддельной доверенностью ювелирной компании пришел на таможенный пост аэропорта «Толмачево» (Новосибирск) и от имени этой фирмы получил искусственные драгоценные камни, которые находились там на хранении
Депутата Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района обвинили в хищении драгоценных камней общей стоимостью 1,2 млн рублей.
По данным Следственного комитета, в апреле 2019 года депутат с поддельной доверенностью ювелирной компании пришел на таможенный пост аэропорта «Толмачево» (Новосибирск) и от имени этой фирмы получил искусственные драгоценные камни, которые находились там на хранении.
Депутату сельсовета предъявлено обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем обмана. Обвиняемый своей вины в краже драгоценных камней не признает.