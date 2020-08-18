18 августа 2020, 10:58
В России выявили 4 748 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным оперативного штаба, всего за весь период наблюдения было выявлено 932 493 заболевших, из которых 742 628 человек выздоровели, а 15 872 человека скончались
Фото: 123ru.net
В России за прошедшие сутки выявили 4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным оперативного штаба, всего за весь период наблюдения было выявлено 932 493 заболевших, из которых 742 628 человек выздоровели, а 15 872 человека скончались.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 132 летальных случая.
В Москве выявили 693 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 145, в Санкт-Петербурге – 157, в Нижегородской области – 116, в Свердловской области – 149, в Ханты-Мансийском АО – 72, в Иркутской области – 108, в Красноярском крае – 117, в Ростовской области – 128.