Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом во время командировки на Дальний Восток
Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Болезнь он переносит в легкой форме и практически без симптомов, сообщила официальный представитель чиновника Ольга Голант
Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Болезнь он переносит в легкой форме и практически без симптомов, сообщила РИА Новости официальный представитель чиновника Ольга Голант.
«Александр Валентинович чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно», - сообщила Ольга Голант.
19 августа глава российского Минэнерго примет участие в заседании мониторингового комитета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в режиме видеоконференции.
Положительный тест на коронавирус Александр Новак стал во время рабочей поездки на Дальний Восток. Ранее сообщалось, что во время командировки премьер-министра Михаила Мишустина в дальневосточные регионы в ходе тестирования у нескольких журналистов из правительственного пула был выявлен COVID-19.