Власти Лихтенштейна заподозрили беглого банкира Георгия Беджамова в отмывании денег
Власти Лихтенштейна начали расследование в отношении беглого экс-владельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус по факту отмывания денежных средств
Власти Лихтенштейна начали расследование в отношении беглого экс-владельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус по факту отмывания денежных средств. Поводом для расследования стало поступление на их счета в местных и швейцарских банках 143 млн долларов. Один из переводов был отправлен от имени Федерации бобслея России, которую ранее возглавлял г-н Беджамов.
Финансовая разведка Лихтенштейна установила, что компании, связанные с Георгием Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012-2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии около 143 млн долларов. на эти счета поступили 130 тысяч долларов от Международной федерации бобслея и около 1 млн евро Федерации бобслея России, сообщает РБК.
Прокуратура Лихтенштейна подозревает Беджамова и Маркус в отмывании денежных средств.
Напомним, что Центробанк РФ отозвал лицензию Внешпромбанка в 2016 году. В России Георгий Беджамов был заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 годам лишения свободы.
Сейчас Агентство по страхованию вкладов судится с Беджамовым в Высоком суде Лондона. Агентство требует с банкира 1,75 млрд долларов. В рамках этого иска суд арестовал виллу беглого банкира во Франции и его недвижимость в Лондоне.