В Москве число недовольных мэром Сергеем Собяниным выросло в два раза
Согласно проведенному «Левада-центром» опросу, 45% москвичей относятся к Сергею Собянину положительно. 24% опрошенных дали негативную оценку столичному мэру, что является наибольшим показателем за все время измерений с 2011 года
Социологи зафиксировали ухудшение отношения москвичей к своему мэру Сергею Собянину. Число недовольных деятельностью чиновника граждан выросло в два раза.
Согласно проведенному «Левада-центром» опросу, 45% москвичей относятся к Сергею Собянину положительно. 24% опрошенных дали негативную оценку столичному мэру, что является наибольшим показателем за все время измерений с 2011 года.
Примечательно, что еще год назад у Собянина была максимальная поддержка москвичей – 57% к нему относились положительно, а негативное отношение выразили только 12%. Минимальный уровень поддержки у Собянина был в 2012 году ( 27%), но с тех пор его Собянина рос почти каждый год, сообщают «Ведомости».
Социологи также попросили москвичей назвать самые острые для столицы проблемы. 30% респондентов основном проблемой Москвы назвали слишком большое число приезжих и мигрантов, 27% недовольны ростом цен и падением уровня жизни, 17% пожаловались на плохую экологию, а 13% заявили о проблемах в сфере здравоохранения.
Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков отметил, что положительно к Сергею Собянину в основном относятся люди старшего возраста, материально обеспеченные граждане и те, кто не пользуется интернетом. Молодежь и активные пользователи интернета оценивает работу мэра более критично.