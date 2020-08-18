В Башкирии силовики задержали от 70 до 90 защитников шихана Куштау
В Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали от 70 до 90 человек, которые выступают против передачи шихана Куштау под разработку Башкирской содовой компании
В Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали от 70 до 90 человек, которые выступают против передачи шихана Куштау под разработку Башкирской содовой компании.
Член Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина сообщила агентству ТАСС, что на Куштау было задержано 70-90 эко-активистов, однако власти официально данную информацию не подтверждают. Также сообщается, что 34 человека отбывают административный арест.
По словам Гайсиной, правозащитникам «точно известно», что в Салавате в спецприемнике содержится 15 человек, в Стерлитамаке – 9 человек, в изоляторе временного содержания Ишимбая – 8 человек, в Аургазинском районе - 2 человека.
Протесты в Башкирии против уничтожения горы Куштау проходят с начала августа. 15 августа сотрудники ЧОП при поддержке бойцов ОМОНа разгромили палаточный лагерь активистов, несколько человек пострадало.
17 августа с эко-активистами встретился глава Башкирии Радий Хабиров, который пообещал приостановить разработку шихана Куштау до тех пор, пока не будет найдено компромиссное решение.