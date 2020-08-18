18 августа 2020, 04:04
Среди журналистов, освещавших поездку Михаила Мишустина на Дальний Восток, выявили заразившихся COVID-19
Пул журналистов, которые освещали командировку премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток, прекратил работу. Среди сотрудников СМИ были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией
Фото: raupress.ru
Пул журналистов, которые освещали командировку премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток, прекратил работу. Среди сотрудников СМИ были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.
В пресс-службе правительства РИА Новости сообщили, что в ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у нескольких журналистов. Заразившихся изолировали и в скором времени отправят в Москву.
Сколько человек заразились COVID-19, не сообщается.
Визит премьера Михаила Мишустина на Дальний Восток начался 13 августа и продлится до 18 числа. Напомним, что сам глава правительства еще в апреле переболел коронавирусом.