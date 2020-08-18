В Норвегии сотрудника компании, связанной с «Северным потоком 2», задержали после встречи с силовиком из России
Норвежская телерадиокорпорация NRK сообщила, что 50-летний работник компании DNV GL (Det Norske Veritas) был задержан 15 августа в ресторане в Осло после встречи с сотрудником российских спецслужб
Служба безопасности полиции Норвегии задержала гражданина страны, подозреваемого в разглашении секретной информации в пользу России.
Норвежская телерадиокорпорация NRK сообщила, что 50-летний работник компании DNV GL (Det Norske Veritas) был задержан 15 августа в ресторане в Осло после встречи с сотрудником российских спецслужб. Гражданину Норвегии предъявлено обвинение по статьям «Разглашение государственной тайны» и «Разглашение государственной тайны в особо крупном размере».
Спецслужбы считают, что задержанный мог неоднократно встречаться с российским агентом. При этом сфера его деятельности позволяла ему иметь контакты с сотрудниками оборонной промышленности. В DNV GL подтвердили, что подозреваемый являлся их сотрудником.
Предполагается, что задержанный мог передавать данные, связанные с оборонными технологиями, а также ликвидацией ЧС и военной инфраструктурой.
Компания DNV GL занимается обеспечением качества и управлением рисками, а также связана с российским проектом «Северный поток 2». DNV GL проверяет сертификаты соответствия морскому стандарту подводных трубопроводов DNV-OS-F101 для газопровода, сообщает «Дождь».