Жительница Рязани отсудила у застройщика 6 млн рублей за очень шумный лифт
Жительница Рязани отсудила у застройщика 6,3 млн рублей за слишком шумный лифт в новостройке. Иск собственницы квартиры к ООО «Свет» рассматривал Рязанский областной суд
Жительница Рязани отсудила у застройщика 6,3 млн рублей за слишком шумный лифт в новостройке. Иск собственницы квартиры к ООО «Свет» рассматривал Рязанский областной суд.
Квартиру в новостройке истица купила в 2014 году за 2,8 млн рублей. До 2018 года квартира пустовала, а затем жительница Рязани пришла к выводу, что квартира непригодна для проживания из-за шума от работающего лифта, расположенного за стеной кухни, санузла и ванной комнаты.
Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, сотрудники которого установили, что уровень шума от подъемника действительно превышает допустимые пределы. Кроме того, в квартире обнаружились другие строительные недоделки.
Компания «Свет» отказалась добровольно урегулировать конфликт с владелицей квартиры, поэтому решать спор пришлось в суде, сообщает портал RZN.info.
Суд встал на сторону женщины и постановил взыскать с застройщика убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 6,3 млн рублей.