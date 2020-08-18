18 августа 2020, 01:10
Российских учителей обяжут носить защитные маски в течение рабочего дня
Министерство просвещения России обяжет учителей школ носить защитные маски для профилактики коронавируса. Если же педагог не выполнит данное требование, то родители учащихся могут обратиться с жалобой в администрацию образовательного учреждения
Фото: b-port.com
Министерство просвещения России обяжет учителей школ носить защитные маски для профилактики коронавируса. Если же педагог не выполнит данное требование, то родители учащихся могут обратиться с жалобой в администрацию образовательного учреждения.
Школьников при этом не будут обязывать носить защитные маски. Данный вопрос находится в компетенции родителей, сообщает ТАСС.
Что касается вузов, то там маски должны будут носить и преподаватели и студенты. Исключение составят лишь те, у кого есть иммунитет к коронавирусу.
Напомним, что по плану российских властей учебный год в этом году начнется 1 сентября в очном режиме.