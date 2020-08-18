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Общество
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18 августа 2020, 01:10

Российских учителей обяжут носить защитные маски в течение рабочего дня

Министерство просвещения России обяжет учителей школ носить защитные маски для профилактики коронавируса. Если же педагог не выполнит данное требование, то родители учащихся могут обратиться с жалобой в администрацию образовательного учреждения

Российских учителей обяжут носить защитные маски в течение рабочего дня
Фото: b-port.com

Министерство просвещения России обяжет учителей школ носить защитные маски для профилактики коронавируса. Если же педагог не выполнит данное требование, то родители учащихся могут обратиться с жалобой в администрацию образовательного учреждения.

Школьников при этом не будут обязывать носить защитные маски. Данный вопрос находится в компетенции родителей, сообщает ТАСС.

Что касается вузов, то там маски должны будут носить и преподаватели и студенты. Исключение составят лишь те, у кого есть иммунитет к коронавирусу.

Напомним, что по плану российских властей учебный год в этом году начнется 1 сентября в очном режиме.

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