Судившего скандальный матч «Спартак» - «Сочи» арбитра временно отстранили от работы
Российский футбольный союз (РФС) ввел санкции в отношении арбитра Василия Казарцева, который судил скандальный мачт первого тура Премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи»
Российский футбольный союз (РФС) ввел санкции в отношении арбитра Василия Казарцева, который судил скандальный мачт первого тура Премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи».
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил порталу Sports.ru, что Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей. При этом Алаев сообщил, что Казарцев и его видеоассистент Алексей Еськов успешно прошли проверку на полиграфе.
«Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», заявил генсек РФС.
Ранее РФС признал ошибку в матче «Спартак»-«Сочи». Напомним, игра завершилась с счетом 2-2, а оба гола сочинцы забили с пенальти, причем второй 11-метровый был назначен перед финальным свистком.
Ветераны «Спартака» требовали пожизненно отстранить работавших на матче арбитров, а владелец красно-белых Леонид Федун пригрозил, что команда снимется с чемпионата.