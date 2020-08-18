Арбитраж признал банкротом мать единоросса Метельского, которая владеет сетью отелей в Австрии
Арбитражный суд Калининградской области признал банкротом мать-пенсионерку бывшего депутата Мосгордумы и лидера столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского, которая ранее стала героиней расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального
Арбитражный суд Калининградской области признал банкротом мать-пенсионерку бывшего депутата Мосгордумы и лидера столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского, которая ранее стала героиней расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Суд указал, что размер задолженности Эльдибитты Метельской превышает стоимость ее имущества, а у нее самой «имеются признаки неплатежеспособности». В отношении матери Метельской введена процедура реализации имущества сроком 6 месяцев, сообщает «МБХ медиа».
С требованием признать мать единоросса банкротом в суд еще в июле 2019 года обратилась компания «Манор», 49% в которой принадлежат самой Эльдибитты Метельской. Согласно поданному заявлению, г-жа Метельская задолжала компании более 360 млн рублей.
Напомним, летом 2019 года накануне выборов в Мосгордуму Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, что мать единоросса Андрея Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью в Москве. При этом сам депутат декларировал весьма скромный доход в размере 7 млн рублей в год.